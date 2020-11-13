Muş'ta "Kur'an'ı Anlamada Temel İlkeler" semineri - Son Dakika

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞM) İslami İlimler Fakültesi tarafından "Kur'an'ı Anlamada Temel İlkeler" semineri düzenlendi.

Fakültedeki seminerde konuşan Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Kur'an-ı Kerim'i anlama çabalarının değerli olduğunu söyledi.

Kur'an-ı anlamaya yönelik faaliyetlerin genel adının tefsir olduğunu anlatan Polat, "Tefsir, var olmayan bir şeyi arayıp bulmak anlamına gelmez. Dolayısıyla hiç kimsenin bilmediğini 'ben biliyorum' demek, tefsirde büyük iddia olur. Donanımlı olmak gerekir. Öncelikli olarak bilinmesi gereken ilimlere sahip olmak lazım." dedi

Seminere akademisyenler ve öğrenciler katıldı.