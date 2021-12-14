Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması - Son Dakika

Muş'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma ve Hafızlık Yarışması düzenlendi.

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, 7 Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin katılımıyla düzenlenen yarışmada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, kentte yeni imam hatip okullarının açıldığını bildirdi.

Önceden il merkezinde bir imam hatip lisesinin bulunduğunu belirten Kıvanç, şöyle konuştu:

"Kime sorsanız sadece Cumhuriyet Caddesi'ndeki okulu gösterecektir. Bugün geldiğimiz noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğitimde en üst seviyeye gelmek için sıfır hatayla bunu yapmaya çalışacağız. Muş geçen yıl ortaokullar arasında imam hatipleşme oranında yüzde 36 ile Türkiye'de birinci sıraya yükseldi. Bu yıl Bayburt bizi geçti. Türkiye genelinde ikinci sıradayız. Ortaöğretim kurumları arasında da ilk 5 arasındayız. Türkiye'de yapılan istatikseller neticesinde akademik lise ve ortaokulların okullaşma oranında Muş, ilk 10 sırada yer aldı."

Kur'an-ı Kerim-i öğrenme ve okuma, temel dini bilgiler ve siyer alanında bazı sınıf düzeylerinde ise birinci sırada olduklarını anlatan Kıvanç, "Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında, aslında adı yarışma olunca insanlar biraz tedirgin oluyor ama bunda bir tedirginlik yok. Bunun kazananı kaybedeni yoktur. Kur'an-ı Kerim okuyan her insan kazanmıştır." dedi.

Kur'an-ı Kerim'i güzel okumada Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Muhammet Tank birinci, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yusuf Subaşı ikinci, Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesinden Kadir Özen üçüncü oldu.

Hafızlıkta ise Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Muhammet Vur birinci, Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ali Şan Çelimli ikinci, Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Mazlum Kartal üçüncülüğü elde etti.

Dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.