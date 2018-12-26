Muş'ta Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' Yarışması
39 dakika önce
Muş'ta 7 imam hatip lisesinin katıldığı 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışmasında Muş Selehaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi M.Fatih Yıldırım birinci oldu.
Muş
'ta 7 imam hatip lisesinin katıldığı 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışmasında Muş Selehaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi M. Fatih Yıldırım
birinci oldu.
Muş Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışmasına il genelinden 7 imam hatip lisesi katıldı. Yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci
, İl Müftü
Yardımcısı İbrahim Güneş
, okul idarecileri, öğretmen, öğrenci velileri, öğrenciler katıldı. Yarışmada bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci; Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bu yarışmaların yüce kitabımızın daha iyi okunmasını sağlayacağını belirterek, "İmam Hatip Okullarında yetişen nesiller geleceğin inşa edicileri olacaktır. Bakanlığımızın yaptığı çalışmaları müdürlüğümüz olarak sahipleniyor ve uygulanması için özel gayret gösteriyoruz. Aynı şekilde okullarımızın da bu çalışmaları sahiplenmesi gerekiyor. Her bir harfine sevap yazılan Kur'an-ı Kerim'in Güzel Okuma yarışmalarının kaybedeni yoktur. Bizler ilim, irfan ve bilimle kaynaşmış bir gençliği inşa etmeliyiz. Kur'an-ı Kerim'i ana kaynağımız olduğunu tüm gençlerimize öğretmeliyiz. Okullarımızda Kur'an iklimini hakim kılmalıyız" dedi.
Milli Eğitim Müdürü Metin İlci'nin konuşmasının ardından başlayan 'Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma' yarışmasını Muş Selehaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi M.Fatih Yıldırım birinci olurken, Yaygın Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Kadir Özen
ve Muş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ekrem Sayılgan ikinci ve Varto
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Leci Urhan ise üçüncü oldu. Yarışmada derece alan öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesinin ardından program sona erdi. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:10 Kaynak: İHA
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