Kur'an kursunun temeli atıldı - Son Dakika

Kur'an kursunun temeli atıldı

İnşaat alanı Kurban kesimi Duanın edilmesi Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun konuşması Kur'an kursunun temeli atıldı Muş'ta Hayırsever iş insanı Hüsamettin Memiş'in yapımını üstlendiği Kur'an kursu binasının temeli dualarla atıldı.

İnşaat alanı Kurban kesimi Duanın edilmesi Muş İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun konuşması Kur'an kursunun temeli atıldı Muş'ta Hayırsever iş insanı Hüsamettin Memiş'in yapımını üstlendiği Kur'an kursu binasının temeli dualarla atıldı. Sütlüce Mahallesinde düzenlenen törende konuşan İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığının önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Amaçlarının kentin her mahallesine en az bir Kur'an kursu açmak olduğunu belirten İmamoğlu, kursun inşasına destek olan iş insanı Hüsamettin Memiş'e teşekkür etti. Konuşmanın ardından kurs binasının temeli dua edilerek ve kurban kesilerek atıldı.

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