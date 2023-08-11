Muş'ta Kurtlar Tarafından Saldırıya Uğrayan Sürüde 35 Koyun Telef Oldu, 45 Koyun Yaralandı

Muş'un Arıköyü'nde çobanı uyuyakalan koyun sürüsüne kurtlar saldırdı. 35 koyunu telef eden kurtlar 45 koyunu da yaraladı. Haberi alır almaz köye gelen vatandaşlar, kaybolan ve telef olan koyunları aramaya başladı.

KURTLAR, ÇOBAN UYURKEN SÜRÜYE SALDIRDI

Merkeze bağlı Arıköyü sakinlerinden Mehmet Zakir Yalçın'a ait koyun sürüsüne çobanı uyurken saldıran kurtlar, çok sayıda koyunu telef ederken, olayı duyanlar yardım için köye akın etti. Köyün engebeli ve ormanlık alan olması, arama kurtarma çalışmasını yürüten köylülerin işini zorlaştırdı.

35 KOYUN TELEF OLDU

Etrafı tel örgü ile çevrili barınağa kurtların girdiğini söyleyen Mehmet Zakir Yalçın, 35 küçükbaş hayvanı telef eden kurtların yaklaşık 45 koyunu ise yaraladığını belirterek, "Sabaha karışı koyunları otlatmak için üstü açık tel örgü ile yaptığım barınağına gittiğimde koyunların yerinde olmadığını gördüm. Hemen yan tarafında telef edilen koyunları gördüm ve köylülere haber verdim. Köylülerle ormanlık alanda koyun aramaya başladık. Değişik yerlerde koyunların telef edildiğini ve yaklaşık 45 yaralı koyunu topladık. Şu an 35 koyun telef edildi. Yaralıların birçoğunu kesmek zorunda kaldık" dedi.

"DAĞ TAŞ HAYVANLARIMIZI ARIYORUZ"

Babasına koyun bakmada yardım eden Cinnet Yalçın ise emeklerinin kurtlar tarafından heba edildiğini ağlayarak anlattı. Yalçın, çok üzgün olduğunu ifade ederek, "Sabah kalktığımda babam koyunlara kurtların saldırdığını bildirdi. Olay yerine gittiğimizde çok sayıda koyunumuzun yaralı olduğunu ve birçoğunun da kayıp olduğunu gördük. Kurtlar bizim emeğimizi aldılar. Şu anda çok sayıda hayvanımız yaralı ve kayıp, biz dağ taş hayvanlarımızı arıyoruz. Çok sayıda koyunumuz kayıp. Çok özgünüm" şeklinde konuştu.

"YARALI BULDUKLARIMIZI HEMEN KESMEK ZORUNDAYIZ"

Dağda bayırda yaralı koyun arayan köy sakinlerinden Hakim Yalçın da, "Zakir Yalçın'a ait sürüye kurt daldığı haberini sabah aldıktan hemen sonra köye geldik. 120 küçükbaş hayvana saldıran kurtlar yaklaşık 10 kilometre alana dağıttılar. Şu anda köylüler olarak hayvanları arıyoruz. Köyümüz dağlık ve ormanlık alanda yer aldığı için gerek telef olan gerekse yaralı olan hayvanları bulmaya çalışıyoruz. Yaralı bulduklarımızı hemen kesmek zorundayız, çünkü yaşaması zor. Şu ana kadar ölü ve yaralı 80 hayvan bulduk. 30 hayvan ise kayıp" ifadelerini kullandı.