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Muş'ta kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika

Muş'ta kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

04.11.2021 11:36
Muş'ta kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

Muş'ta tarihi Murat Köprüsü çevresinde 888 dönümde kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor.

Muş'ta tarihi Murat Köprüsü çevresinde 888 dönümde kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor.

Valilikçe hayata geçirilen "Murat Nehri Çevresi Tematik Rekrasyon Alanı ve Peyzaj" projesi kapsamında, kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta, çocuk oyun ve sergi alanları, macera parkurları, yürüyüş yolları, seyir terası ve hayvanat bahçesinin de yer aldığı park inşa edildi.

Buradaki hayvanat bahçesinde incelemelerde bulunan Vali İlker Gündüzöz, yeni dünyaya gelen ceylanı sevdi.

Gündüzöz, gazetecilere, Sultan Alparslan Parkı'nın Valilik tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, İller Bankası, İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği kaynaklarıyla inşa edildiğini söyledi.

Parkın macera parkurları, zipline, spor alanları, su sporları tesisleri, yürüyüş yollarıyla 7'den 70'e herkese hitap ettiğini anlatan Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Park içinde butik bir hayvanat bahçesi oluşturduk. Bitlis, Bingöl, Van, Erzurum gibi çevre illerdeki vatandaşları da bu hizmetten yararlanması için kente davet ediyoruz. Butik bir hayvanat bahçesi ama bünyesinde çok çeşitli hayvanlar var. Kanguru, maymun, papağan, lama, deve kuşu, tavus kuşu, çeşitli ördek türleri, cüce keçiler, ceylanlar ve çeşitli hayvanlar var. Çocuklarımız burada hem hayvan hem de doğa sevgisini yaşıyor. Buradaki hayvanlarımız yavrulamaya da başladı. İlk önce cüce keçilerimiz, şimdi de ceylanlarımız yavruladı. Bu tip sosyal ortamların gelişmesi, yaygınlaşması, genç nüfusu çok büyük oran teşkil eden Muş için önemli. Ama sadece Muş değil çevre illerden de ziyaretçileri Muş'a bekliyoruz."

Kentte vatandaşların boş zamanlarını değerlendirebileceği alanlara ihtiyacın olduğunu ifade eden Gündüzöz, "Burası turizm sektörünün hareketlenmesi açısından öncü olacak bir yatırım. İnsanlar buraya gelip hem rahatlıyor hem de ekonomik aktivitelerin içinde oluyor. Dolayısıyla pek çok kazanımı ve getirisi olan bir yatırım oldu." dedi.

Gündüzöz, parkta günlük ziyaretçi sayısının hafta sonları 10 bine ulaştığını belirterek, "Hafta içi ise şu ana kadar 3 bin civarında seyrediyor. Yakın zamanda bu sayının hafta içi 10 binleri, hafta sonları ise yaklaşık 30 bini bulabileceğini öngörüyorum. Bunun tabii ki ekonomiye ve istihdama da olumlu katkıları olacak. Biz artık batıdan turlar bekliyoruz. Burada terör sıkıntısı yok. Türkiye'nin batısı nasılsa doğusu da öyle. Huzur içerisinde 24 saat yaşayan bir Muş'tan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Muş'ta kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Muş'ta kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Muş'ta kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Muş'ta kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor
Muş'ta kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

İlker Gündüzöz, Murat Nehri, oyunlar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta kurulan Sultan Alparslan Parkı'ndaki hayvanat bahçesi ziyaretçilerini bekliyor - Son Dakika
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