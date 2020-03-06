Muş'ta, kyk yurtlarında kalan öğrencilerden mehmetçiğe bayrak ve ışıklı destek - Son Dakika
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Muş'ta, kyk yurtlarında kalan öğrencilerden mehmetçiğe bayrak ve ışıklı destek

12 dakika önce

Muş'ta, KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve ışıklı destekMUŞ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Müştak Baba Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe,...

Muş'ta, KYK yurtlarında kalan öğrencilerden Mehmetçiğe bayrak ve ışıklı destek

MUŞ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Müştak Baba Öğrenci Yurdu'nda kalan üniversite öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe, yurt binasının aydınlatma ışıkları ile 'TC' ve 'TSK' yazarak ay yıldızlı dev bayrak ile destek verdi.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin çeşitli fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için etkinlik düzenledi. Bahar Kalkanı Harekatı'nda görevli askerler için yurt binası önünde ay yıldızlı bayrak açan öğrenciler, binada ise 'TC' ve 'TSK' ışık koreografisi düzenledi. Öğrenciler, led ışıklarla Mehmetçik yazılı olan alanda 'şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'vatan sana canım feda' sloganları attı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Öğrencilerimizle destek amaçlı ışıklı koreografiler yaptık. İstiklal Marşı'nı, komando andını okuduk. Burada öğrencilerimiz kahraman Mehmetçiğimiz ile birlikte bütün olarak, bir olarak çok güzel bir programa imza attılar. Suriye'de insanlığın barışı için herkesin huzuru ve güvenliği için ve vatanımızın selameti, birliği için burada güçlü mesajlar verildi. Allah şu an cephede olan, bütün teröristlerle, şer güçlerle mücadele eden, savaşan bütün kahraman ordumuzun yardımcısı olsun diye konuştu.

Üniversite öğrencilerinden Mihriban Korkmaz ise amaçlarının kahraman Mehmetçiklerin yanında olduklarını göstermek olduğunu belirtti.

Muş İl Jandarma Komutanlığı Alparslan Komando Taburu personellerinin eşlik ettiği etkinlikte, öğrenciler Mehmetçik ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Muş'ta, kyk yurtlarında kalan öğrencilerden mehmetçiğe bayrak ve ışıklı destek

Suriye, TSK, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:36 Kaynak: DHA
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