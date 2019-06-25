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Muş'ta lahana ekimine başlandı

32 dakika önce

Muş'ta geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar lahana ekimine başladı.

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Muş'ta geçimini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar lahana ekimine başladı.

Muş'un Bağlar Mahallesi'nde 150 haneden 130'u, geçimini lahana ile sağlıyor. Lahana ekimine başlayan mahalle sakinleri, yılın ilk fidelerini dikmeye başladı. Lahana ekicisi Halis Gözcü, yıllardır Bağlar Mahallesi'nde yaşadığını ve emekli olduktan sonra lahana ekmeye başladığını söyledi. Şu anda lahana ekim döneminin başladığını ifade eden Gözcü, "Mayıs-haziran ayında lahanayı tarlaya diktikten sonra bunun bakımını yapmak gerekiyor. Lahanaya yılda 7-8 defa su ve 3 defa da çapa yapılır. Şu anda mahallemizde 700-800 dekar arasında lahana ekilmektedir. Lahanalarımız kaliteli olduğu için farklı illerden talep ve istekler var. Burada yetiştirdiğimiz lahanaları farklı illere gönderiyoruz. Bir dekar alandan 6-7 ton lahana elde ediyoruz. Mahallemiz 150 hanedir. 130 hanemiz geçimini lahanadan sağlıyor. Geçimimizi lahana ile sağlıyoruz, başka bir gelirimiz yok" dedi.

Lahana ekicisi Abdulsamet Aktaş ise, mahallelerinde 150 haneden fazla evin olduğunu ve 130 ailenin lahana işiyle uğraştığını belirterek, "Şu anda ekimlerimiz başladı. Lahanaya 3 çapa, 8 defa da sulama yapıyoruz. Kasım-aralık ayında da hasada başlıyoruz. Genellikle lahanalarımızı Batman, Diyarbakır ve civar köy ile ilçelere gönderiyoruz" diye konuştu. - MUŞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
Bağlar Mahallesi, Muş, Güncel
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