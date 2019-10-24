Son Dakika Haberleri: Muş'ta lahana hasadı
Son Dakika Yerel Muş'ta lahana hasadı

Muş'ta lahana hasadı

1 saat önce

Muş'ta lahana hasadı 3 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen lahanada 10 bin ton mahsul elde edilmesi bekleniyorMUŞ - Muş'ta 3 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen ve 10 bin ton mahsul elde edilmesi beklenen lahana hasadına başlandı.

Muş'ta lahana hasadı

3 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen lahanada 10 bin ton mahsul elde edilmesi bekleniyor

MUŞ - Muş'ta 3 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen ve 10 bin ton mahsul elde edilmesi beklenen lahana hasadına başlandı.

Muş merkeze bağlı Çiriş Mahallesi'nde geçimlerini çiftçilikle sağlayan vatandaşlar, lahana hasadına başladı. İl genelinde 3 bin dekar alanda ekimi yapılan ve 10 bin ton lahana elde edilmesi hedeflenilirken, kentin ekonomisine yaklaşık 7 milyon TL girdi bekleniyor. Hasadı yapılan lahanalar kamyon ve pikaplarla Muş, Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van illerine gönderiliyor.

20 dönüm alanda lahana ekimi yaptığını ifade eden Celal Baran, "20 dönüm alanda lahana ektim ve 80 ton mahsul elde etmeyi hedefliyorum. Bu ürünleri Muş, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Van illerine gönderiyoruz. Bu sene bu mahsulleri maliyetin altında satıyoruz. Şu anda ilk hasadı yapıyoruz ve ilk kesime rağmen lahana para etmiyor. Köyün geçim kaynağı da lahanadır" dedi.

Tarlada kamyonetlere lahana yükleyen işçilerden Yaşar Çanga ise, "Lahana yükleme işinde çalışıyorum. Sonbahar geldiği için Muş'ta da iş bulmakta sıkıntı yaşadığımızdan lahana yükleyerek geçimimizi sağlıyoruz. Sonbahar aylarında iş olmadığı için biz de mecburiyetten tarlalarda çalışıyoruz. Günde 3-4 araca lahana yüklüyoruz. Burası bizim ekmek kapımız, buradan geçimimizi sağlayarak ailemize bakıyoruz" diye konuştu.

Muş'ta lahana hasadı

Erzurum, Ağrı, Muş, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



300 kişinin kart bilgilerini kopyalayarak 1 milyon lira vurgun yapan çete çökertildi
İngiltere'de bir tırın içinde bulunan 39 cesedin gizemi çözülüyor Kendisine kesici aletle zarar veren vatandaş, kelepçe takılarak etkisiz hale getirildi Essex'te TIR'da cesetleri bulunan 39 kişi, Çin vatandaşı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 17:31:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta lahana hasadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]