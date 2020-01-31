Muş'ta lapa lapa kar altında basın açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta lapa lapa kar altında basın açıklaması - Son Dakika

Muş'ta lapa lapa kar altında basın açıklaması

6 saat önce

Muş'ta lapa lapa kar altında basın açıklamasıMUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışı altında düzenlenen basın açıklamasıyla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in, Filistin'i saf dışı bırakmak için devreye soktukları sözde barış anlaşması olan 'Yüzyılın Anlaşması' planı protesto...

Muş'ta lapa lapa kar altında basın açıklaması

MUŞ'ta etkili olan yoğun kar yağışı altında düzenlenen basın açıklamasıyla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail'in, Filistin'i saf dışı bırakmak için devreye soktukları sözde barış anlaşması olan 'Yüzyılın Anlaşması' planı protesto edilerek, tepki gösterildi.

ABD ve İsrail, Filistin'i saf dışı bırakmak için devreye soktukları sözde barış anlaşması planı protesto edildi. Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Muş temsilciliği tarafından, basın açıklaması düzenlendi. Kentte lapa lapa kar yağışı etkili olmasına rağmen Muş Belediyesi Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, partililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Muş Belediyesi Meydanında toplanan grup adına, HÜDA PAR Muş İl Başkanı Mehmet Şirin Çağlayan açıklamalarda bulunarak, planı protesto edip, tepki gösterdi.

Muş'ta lapa lapa kar altında basın açıklaması

Filistin, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 04:25 Kaynak: DHA
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