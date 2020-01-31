Muş'ta lapa lapa kar yağışı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş'ta lapa lapa kar yağışı - Son Dakika

Muş'ta lapa lapa kar yağışı

6 saat önce

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta lapa lapa kar yağışı, System.String[]

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 180 köye ulaşım sağlanamıyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kent merkezinde de lapa lapa yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Muş Belediyesi kar küreme timleri de kaldırım ve yol kenarlarında biriken karları temizliyor. - MUŞ

Sabah, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 10:31 Kaynak: İHA
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