Leylek yuvalarının zarar görmemesi için elektrik direklerindeki çalışma ertelendi - Son Dakika

Leylek yuvalarının zarar görmemesi için elektrik direklerindeki çalışma ertelendi

Muş'un Korkut ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) ekipleri, leylek yuvalarının zarar görmemesi için bazı bölgelerde direkleri yenileme çalışmalarına ara verdi.

Muş'un Korkut ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) ekipleri, leylek yuvalarının zarar görmemesi için bazı bölgelerde direkleri yenileme çalışmalarına ara verdi. VEDAŞ İl Müdürü Suat Coşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, köylerde enerji nakil hatlarının geçtiği direkleri yenileme çalışması başlattıklarını söyledi. Birçok köyde çalışmaların devam ettiğini belirten Coşar, çalışmalarda doğal yaşamın korunmasına özen gösterdiklerini anlattı. Güneyik, Kapılı ve Alazlı köylerinde ekonomik ömrünü tamamlamış direklere leyleklerin yuva yaptığını belirten Coşar, "Konuyla ilgili bilirkişilerle yaptığımız görüşmeler neticesinde direklere müdahale halinde yetişkin leyleklerin yavrularını terk edebileceklerini öğrendik. Bu kapsamda yuva yapılan eski direklere şimdilik dokunmama kararı aldık." dedi.

Son Dakika

Putin'den dikkat çeken açıklamalar! Taliban hakkında: ABD, ülkeden ayrılırken modern silahların yer aldığı çok geniş bir cephaneliği bıraktı

Bulgar ve Yunan turistler kışlık kıyafet için Edirne'ye akın etti

Eski eşi tarafından tehdit edilen şarkıcı Gülden, 2 yıllık sevgilisiyle görüntülendi

Sultangazi'de alkollü olan bir vatandaş, elinde sopayla geldiği camide cemaate ve imama saldırdı

Bursa'da bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak yaşamını yitirdi

Eskişehir'de 63 dairesi olan ev sahibi, isyan etti: Öğrenciler yüzünden yıl sonunda en az 6 bin lira çöpe gidiyor

Son dakika: Tüketici kredilerine yeni düzenleme geldi: 50 bin lira üstündeki kredilerde vade 36 aydan 24 aya düşürüldü

Bahçeşehir Koleji'nde, servis ücretlerinin iadesini isteyen velilerin çocuklarına ayrı muamele