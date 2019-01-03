Muş'ta Madde Bağımlılığıyla Mücadele

Muş
Sağlık Müdürü Serdal Türkoğlu
, uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadeleye ilişkin, "Tedavi altına aldığımız gençlerimizi felaketten kurtarmak için gayret göstereceğiz." dedi.
Türkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, madde bağımlısı her vatandaşın topluma kazandırılmasının çok önemli olduğunu söyledi.
Madde bağımlısı S.E'nin tedavi sonucu sağlığına kavuştuğunu anlatan Türkoğlu, şöyle dedi:
"Bu kardeşimizin bizden yana duyduğu inanç, devletin şefkat eline ihtiyaç duyması ve yardımcı olmamızdan kaynaklı gelinen nokta, beni ziyadesiyle mutlu etti. Bu kardeşimizin nitelikli biçimde sağlığına kavuşması ve her birey gibi yaşam sürmesi için sonuna kadar herkese kapımız açık. Tedavi altına aldığımız gençlerimizi felaketten kurtarmak için gayret göstereceğiz." Muş Devlet Hastanesi
Başhekimi Gürkan Danışan da hizmet odaklı çalışmalara devam edeceklerini aktardı.