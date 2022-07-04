MUŞ -Sıcaktan bunalan mandaların Murat Nehri'nde banyo keyfi - Son Dakika
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MUŞ -Sıcaktan bunalan mandaların Murat Nehri'nde banyo keyfi

04.07.2022 09:58

Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar ve hayvan sahipleri, sıcak havadan bunalan mandaları, Murat Nehri'nde serinleterek süt verimini artırmaya çalışıyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde çobanlar ve hayvan sahipleri, sıcak havadan bunalan mandaları, Murat Nehri'nde serinleterek süt verimini artırmaya çalışıyor.

Gün boyunca kentteki meralarda otlatılan hayvanlar, sıcaklığın arttığı saatlerde çobanlar ve hayvan sahipleri tarafından Karasu Nehri'ne getiriliyor.

Süt veriminin artması için yaklaşık 4 saat suda bekletilerek serinlemeleri sağlanan hayvanlar, daha sonra tekrar meralara götürülüyor.

İlçeye bağlı Karakütük köyünde besicilik yapan Erkan Kılıçarslan, gazetecilere, bölgede manda yetiştiriciliğinin yaygın olduğunu söyledi.

Mandaların sıcağa dayanıksız olduğunu anlatan Kılıçarslan, şunları kaydetti:

"Bu nedenle yaz aylarında hayvanları sıcaktan korumak için Murat Nehri'ne getiriyoruz. Mandalar suyu çok seviyor. Günde ortalama 4 saat suda kalıyorlar. Bazen sudan çıkmak istemiyorlar. Hayvanların suya girmesi süt verimini artırıyor. Suda temizleniyorlar ve hastalıklardan korunuyorlar. Manda sütü ve yoğurdu çok sağlıklı. Manda yoğurdu çok tercih ediliyor. Zaman zaman fotoğraf sanatçıları da buraya gelerek mandalar suya girdiğinde fotoğraf çekiyorlar."

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MUŞ -Sıcaktan bunalan mandaların Murat Nehri'nde banyo keyfi - Son Dakika

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