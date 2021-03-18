Muş'ta mart ayı ortasında kar yağışı - Son Dakika

Muş'ta mart ayı ortasında kar yağışı

MUŞ'ta, mart ayında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrederken, yeniden kar yağışı etkili oldu.

Muş'ta, mart ayında hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyrederken, yeniden kar yağışı etkili oldu. Bahar mevsiminin beklendiği kentte yeniden yüzünü gösteren kar yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Sabah saatlerinde etkili olan yağmurun yerini kar yağışına bırakması ise, baharı bekleyen vatandaşları şaşırttı. Mart ayının dert ayı olduğunu ve kapıdan baktırıp, kazma kürek yaktırdığını söyleyen vatandaşlardan Mehmet Akar, "Mart ayı dert ayı dedikleri bu olsa gerek. Bu yıl Muş'ta mart ayında, günde dört mevsimi yaşıyoruz. Şuanda da lapa lapa kar yağışı var. Tam bahar geldi deyip gömlek giydik, maalesef kar yağışı yeniden etkili oldu" dedi.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle bahar havası beklediklerini belirten Oğuzhan Gündoğdu ise, yeniden etkili olan kar yağışı karşısında şaşkın olduklarını ifade etti.