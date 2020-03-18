Muş'ta mart ayında 3 metrelik karla mücadele - Son Dakika
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Muş'ta mart ayında 3 metrelik karla mücadele

6 saat önce

Muş'ta mart ayında 3 metrelik karla mücadeleMUŞ İl Özel İdare ekipleri, Kurtik Dağı eteğinde kar kalınlığının yaklaşık 3 metreyi bulduğu Cevizlidere köy yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Muş'ta mart ayında 3 metrelik karla mücadele

MUŞ İl Özel İdare ekipleri, Kurtik Dağı eteğinde kar kalınlığının yaklaşık 3 metreyi bulduğu Cevizlidere köy yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kentin güneyindeki deniz seviyesinden 2500 metre yükseklikteki Kurtik Dağı eteklerindeki Cevizlidere köy yolunda karla mücadele çalışmaları sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu yolda, İl Özel İdaresi ekipleri, yoğun bir çüaba harcıyor. Kar savurma makinesi operatörü Celal Tümer, "Üçevler grup köy yolundan 17 kilometre uzaklıktaki Cevizlidere köy yolunun 7 kilometresinde kar temizleme çalışması yapıldı. Kalan 10 kilometrelik bölümde karla mücadele sürüyor. Kar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyor. 3 gün içinde yol tamamen kardan temizlenmiş olacak" diye konuştu.

Cevizlidere Köyü Muhtarı Seyfettin Uygun ise köylerini yazlık olarak kullandıklarını, yolun tamamen açılmasından sonra burada yaşayanların gelmeye başlayacaklarını söyledi.

Muş'ta mart ayında 3 metrelik karla mücadele

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:41 Kaynak: DHA

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