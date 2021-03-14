Muş'ta, martta 5 metre karla mücadele - Son Dakika

Muş'ta, martta 5 metre karla mücadele

14.03.2021 09:39

Muş'ta, martta 5 metre karla mücadeleMUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında, karla mücadele çalışması sürüyor.

Muş'ta, martta 5 metre karla mücadele

MUŞ'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında, karla mücadele çalışması sürüyor. 'Kar kaplanları' olarak adlandırılan karla mücadele ekipleri, mart ayında fırtına ve tipi nedeniyle kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı ve kardan tünellerin oluştuğu yollarda, zorlukla ilerliyor.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve yüksek kesimlerdeki tipi ile fırtına, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kış mevsiminin özellikle sert ve çetin geçtiği kentin köylerine ulaşmakta zorluk yaşayan İl Özel İdaresi'nin karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Kent merkezine bağlı 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler Grup Köy Yolu'nda 24 saat vardiyalı olarak aralıksız çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımın sağlanabilmesi için büyük çaba gösteriyor. Fırtına ve tipi nedeniyle köylere ulaşmakta zorluk yaşayan ekipler, kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yollarda ilerlemekte güçlük yaşıyor.

2 BİN 600 METRE RAKIMDA, KARDAN TÜNELLER OLUŞTU

Deniz seviyesinden 2 bin 600 metre yükseklikte yer yer 4 ile 5 metreyi bulan kar kütlelerini temizlemek için yoğun çaba sarf eden ekipler, adete kardan tünellerin oluştuğu bölgede adım adım ilerliyor. Bütün zorluklara göğüs gererek aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdüren ekipler, köy ve mezra yollarını tek tek ulaşıma açıyor.

KÖY YOLLARI KARDAN TEMİZLENİYOR

Mart ayında Muş'ta yeniden etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığını hatırlatan İl Özel İdaresi Ekip Şefi Mustafa Yaşlık, 'Özellikle yüksek kesimlerde 4 ile 5 metreye ulaşan kar ile mücadelemiz sürüyor. Yolu kardan kapalı olan köy ve mezralara ulaşmak için 24 aralıksız bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Ayrıca, karın geçit vermediği 95 köy yolundan 89'unu ulaşıma açan ekipler, geriye kalan 6 köy yolunda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Muş'ta, martta 5 metre karla mücadele
Muş'ta, martta 5 metre karla mücadele
Muş'ta, martta 5 metre karla mücadele
Muş'ta, martta 5 metre karla mücadele
Muş'ta, martta 5 metre karla mücadele
Muş'ta, martta 5 metre karla mücadele

Fırtına, Mart, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta, martta 5 metre karla mücadele - Son Dakika


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