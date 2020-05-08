Muş'ta maske dağıtım denetimi yapıldı - Son Dakika

Muş Valiliğince oluşturulan komisyon, Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelere ücretsiz dağıtılmak üzere gönderilen maskelerin vatandaşlara usule uygun dağıtım yapılıp yapılmadığını denetledi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Muş Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen maskelerin eczaneler aracılığıyla vatandaşlara usule uygun dağıtımın yapılıp yapılmadığı hakkında ilimiz genelinde yapılan denetimler neticesinde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir." ifadeleri kullanıldı. - MUŞ