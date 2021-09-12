Üye Girişi
Muş'ta mavi kategori için aşı seferberliği - Son Dakika

Muş'ta mavi kategori için aşı seferberliği

12.09.2021 12:31

Muş'ta mavi kategori için aşı seferberliği Muş'ta koronavirüsle mücadele kapsamında adeta aşı seferberliği başlatan sağlık, polis ve jandarma ekipleri, mavi kategoriye geçiş için yoğun mesai harcıyor.

Muş'ta mavi kategori için aşı seferberliği

MUŞ - Muş'ta koronavirüsle mücadele kapsamında adeta aşı seferberliği başlatan sağlık, polis ve jandarma ekipleri, mavi kategoriye geçiş için yoğun mesai harcıyor.

Yüzde 65 aşılama oranıyla sarı kategoriye geçen Muş'ta, mavi kategori için ekipler seferber edildi. Kent merkezi ve kırsal bölgelerde çadır ve mobil ekip hizmetiyle aşılama sayısını yükseltmeye çalışan ekipler, çalışmaları hızlandırdı. Polis ve jandarmanın da desteğini alarak aşılamaya ivme kazandıran sağlıkçılar, vaka sayılarını minimize etmeye çalışıyor.

"Aşılamanın yüzde 65'ini geçmiş bulunuyoruz"

Aşı çadırında incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Serdal Türkoğlu, uzun zamandır vatandaşları aşılamak için kampanya başlattıklarını söyledi. Son günlerde aşılama hızında büyük bir ivme yakaladıklarını kaydeden Dr. Türkoğlu, "Halkımızın yüzde 65'inin aşılanmasına geçmiş bulunuyoruz. Amacımız aşılamayı bundan sonraki süreçte maviye veya daha yükseğe taşımak. Son zamanlarda ilimizde hatırı sayılır bir seferberlik başlatıldı. Sayın valimizin talimatıyla köylerde jandarma personelimiz, şehir merkezinde ise emniyet personellerimizle beraber etkili ve hızlı aşılamayı gerçekleştirmekteyiz. Yaklaşık 250 civarı jandarma personelimiz, 250 civarı emniyet personelimizle bu süreci yürütmekteyiz" dedi.

"Hastanemiz yoğun bakımında yatan hastalarımızın yüzde 96'sı aşısız"

Kırsalda ve şehir merkezinde de ev ev, kapı kapı gezerek aşılama yaptıklarını vurgulayan Türkoğlu, "Şu anda bilinen en etkili yöntem aşı ve daha sonra maske, mesafe, temizlik. Hastanemizde yoğun bakımda yatan hastalarımızın yüzde 96'sı aşısız olanlar, diğer yüzde ikilik kısmı da eksik aşılı hastalar. Bu da gösteriyor ki en etkili yöntem aşılama. Biz olabildiğince hızlı şekilde tüm vatandaşlarımızı aşılamak istiyoruz. Toplumsal bağışıklığı artırmak için en etkili yöntem aşıdır" ifadelerini kullandı.

"Aşı için gece gündüz sokaklardayız"

Mavi kategoriye geçmek için aralıksız çalıştıklarını ifade eden sağlık çalışanı ebe Sabahat Moralılar Cansever de, "Zaten halihazırda yoğun bir tempo içerisindeydik. Mavi kategoriye geçmek içinde bu çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Gün boyunca hem köylerimizdeki mobil ekiplerimizle hem de şehir içerisindeki belirli noktalarımızda aşı çalışmalarımız devam ediyor. Gece gündüz sokaklardayız. Vatandaşlarımıza belirli noktalarda hizmet veriyoruz. Aylardır sahalardayız, aylardır insanları aşılamaya çalışıyoruz. Onların köylerine, evlerine konuk oluyoruz. Mavi kategoriye geçmeyi hak ettiğimizi düşünüyoruz artık" diye konuştu.

"Halkımızı aşıya davet ediyoruz"

Ebe Suna Ergün Balta ise valilik önünde kurulan çadırda aşı hizmeti verdiklerini belirterek, aşıya yoğun bir ilginin olduğunu ifade etti. Aşıya ilgi olmasından dolayı çok mutlu olduklarını aktaran Balta, "Yorgunluğumuza değiyor. Halkımızı aşıya davet ediyoruz ve bu hastalığın tek çözümünün aşı olduğunu düşünüyoruz. Bu hastalığı beraber aşalım diyoruz. Biz yoruluyoruz ama buna gerçekten değer" ifadelerine yer verdi.

Muş'ta mavi kategori için aşı seferberliği
Muş'ta mavi kategori için aşı seferberliği
Muş'ta mavi kategori için aşı seferberliği
Muş'ta mavi kategori için aşı seferberliği

COVIRAN Bereket, Jandarma, Polis, Muş, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Muş'ta mavi kategori için aşı seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek 13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı 12:37 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü 12:29 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü
Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı 12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası 11:53 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi 11:12 İndirim yapmadığı için tezgahtara kolonya şişesi ile saldırmak istedi
Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi 10:24 Türk Telekom adıyla vatandaşları arayan 0850'li hat işletmecilerine ceza kesildi Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı 09:13 Demet Özdemir'den iddialı pozlar! Sütyensiz fotoğraflarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
13:15 Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı
13:09 Domagoj Vida ve Alex Teixeira sakatlıkları sebebiyle Dortmund maçında forma giyemeyecek
12:46 Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.
12:36 Son Dakika! Pençe Şimşek bölgesinde açılan taciz ateşinde bir askerimiz şehit oldu, bir askerimiz yaralandı
12:36 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı
12:28 İtalya'dan Türkiye'ye saç ektirmek için gelen genç, ameliyat masasında öldü
12:26 Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı
12:11 Fatih Terim'i görmek isteyen genç kız gözyaşlarına hakim olamadı
11:59 Son Dakika! Dubai merkezli Aramex, Türkiye'nin dev firmalarından MNG Kargo'yu satın almak için görüşmeler yapıldığını doğruladı
11:52 Fenerbahçe'den Mert Hakan ve İrfan Can'ın ayrılığını Başkan Ali Koç engelledi iddiası
Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı Akciğer kanseri tespitinin gerçeği korona çıktı         
13:16
Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için Trabzonspor eski başkanı Sadri Şener, Şenol için "Onu görmemek için televizyonu kapatıyorum" dedi.         
12:47
11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı 11 Eylül'ün gizli tutulan belgeleri ABD Başkanı Biden'in talimatı ile yayınlandı         
12:36
Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı Esra Bilgiç'in derin yırtmaçlı elbisesiyle verdiği poz yarım milyon beğeni aldı         
12:26
Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler Pfizer'den Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci hakkında itiraf geldi! Meğer ilk aşı teklifini reddetmişler         
12:03
55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti 55 yaşındaki Yıldız Tilbe'nin karın kasları dikkat çekti         
11:13
Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi Hızı 108 kilometreyi bulan Chanthu Tayfunu için yetkililer alarm verdi         
10:54
Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile Mehmet Erdem ile nikah masasına oturan Vildan Atasever iki aylık hamile         
10:04
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi         
00:21
Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular         
21:48
Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış         
20:08
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 13:27:56. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta mavi kategori için aşı seferberliği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement