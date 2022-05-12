Muş'ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele - Son Dakika
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Muş'ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele

12.05.2022 08:27

Muş'ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, karla mücadele ekipleri kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı köy yolunu bir haftalık çalışma sonucu ulaşıma açabildi.

Muş'ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele

MUŞ - Kış mevsiminin çetin geçtiği Muş'ta, karla mücadele ekipleri kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı köy yolunu bir haftalık çalışma sonucu ulaşıma açabildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı 23 kilometrelik Üçevler Çavuştepe grup köy yolunda karla mücadele çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yılın 6 ayı ulaşıma kapalı olan 2 bin 500 rakımlı yolda 2 iş makinesi ve 4 personelle çalışma yürüten ekipler, çığ riskine karşı kar kalınlığının 5 metreye ulaştığı bölgeleri adım adım geçti.

Ekiplerin bir haftalık hummalı çalışmasıyla vatandaşların en kısa alternatif yolu uzun aradan sonra tekrar ulaşımı açıldı.

Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan iş makinesi operatörü Necat Arslan, Muş İl Özel İdaresi olarak mayıs ayında da karla mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Üçevler grup köy yolunun Çavuştepe mevkiini ulaşıma açtıklarını ifade eden Arslan, "6 aydan beri kapalı olan yolumuz yaz mevsiminde kullanıldığı için şu an ulaşımını sağlamış bulunmaktayız. Yer yer kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu yerlerde şefimizin öncülüğünde ilerledik. 1 kilometre yolu yaklaşık 4-5 saatte ilerleyebiliyoruz. Uçurumların olduğu yolda tüm risklere rağmen bir haftalık çalışma sonucu vatandaşlara ulaşımı sağlamış durumdayız" dedi.

Muş'ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele
Muş'ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele
Muş'ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele
Muş'ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele

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Mayıs, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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