Antalya'da "Mekke'nin Fethi" etkinliği - Son Dakika

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından Antalya'da " Mekke'nin Fethi" etkinliği organize edildi.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

AGD Antalya Şube Başkanı Hakan Ülgen, yaptığı konuşmada, "Bizler Müslüman olsun ya da olmasın tüm insanlara faydalı olmayı inancımızın gereği sayan bir topluluğuz." dedi.

Etkinliğin 81 şube ve 600 kadar noktada icra edildiğini belirten Ülgen, "Bu programlardaki amacımız gençlerimize fetih şuurunu verebilmektir. Fetih kalpleri Allah'a açmaktır." ifadesini kullandı.

Vatandaşlardan ilgi gören program çeşitli etkinliklerle sona erdi.