Muş'ta "Mentorluk Işığında Kadın, Aile ve Kariyer" semineri - Son Dakika
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Muş'ta "Mentorluk Işığında Kadın, Aile ve Kariyer" semineri

29.03.2022 16:34
Muş'ta "Mentorluk Işığında Kadın, Aile ve Kariyer" semineri

Muş Belediyesince kadınlara yönelik "Mentorluk Işığında Kadın, Aile ve Kariyer" konulu seminer düzenlendi.

Muş Belediyesince kadınlara yönelik "Mentorluk Işığında Kadın, Aile ve Kariyer" konulu seminer düzenlendi.

Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezindeki seminerin açılışında konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, alt ve üst yapı gibi meşakkatli çalışmalar sonrası belediye bünyesinde bu tür etkinlikleri yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Çok badireli süreçler geçirdiklerini kaydeden Asya, kentin eksikliklerini gidererek yaşam düzeyini ciddi manada artırdıklarını vurguladı.

Gençlere ve kadınlara yönelik çalışma yapabilmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını aktaran Asya, "Vakit geçirebileceğiniz birçok fiziki mekanlar oluşturduk. Bundan sonra bu tesisleri muhafaza etmek sizlerin de sorumluluğunda olacak. İkinci eviniz gibi kullanabilirsiniz. Kendi yuvanıza nasıl bakıyorsanız buraları da öyle sahiplenin." dedi.

Sosyal ve kültürel anlamda yaptıkları güzel çalışmaların daha fazlasını hayata geçireceklerini dile getiren Asya, AK Parti Genel Merkezi tarafından kültür ve sanat ödülüne layık görüldüklerini anımsattı.

Asya, "Bu durum bizi mutlu ettiği gibi hizmet yolunda daha da motive etmiştir. Yine son aylarda yapılan bir ankete göre, insanların Muş'ta yaşama memnuniyet oranının yüzde 65 civarında olmasının mutluluğunu yaşadık. Şehrimizi daha da güzelleştirerek bu oranı daha üst seviyelere çıkaracağız. Bu vesileyle katılımlarınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi kırmayıp gelen değerli hocamıza şükranlarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra seminere konuşmacı olarak katılan Muş Alparslan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Zeliha Tekin, hayatı boyunca yaşadığı anılardan oluşan kesitlerle ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Tekin, okumanın önemine vurgu yaparak, bu durumun hayatın her alanında bir kazanç olacağını örnekleriyle anlattı.

Seminere, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın eşi Suna Asya ve kadınar katıldı.

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Muş Belediye Başkanı Asya, öğrencilerle bir araya geldi Muş Belediye Başkanı Asya, öğrencilerle bir araya geldi

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Mentorluk Işığında Kadın, Aile ve Kariyer' semineri - Son Dakika


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