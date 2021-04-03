Muş'ta mera kavgası: 9 yaralı - Son Dakika

Silah, taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada 9 kişi yaralandı.

Muş 'ta iki aile arasında mera anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 9 kişi yaralandı.

İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay olayında 3. kadın her şeyi anlattı: Ona abi diyordum bir anda aynı evde yaşamaya başladık