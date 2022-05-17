Meslek lisesi öğrencileri arızalanan akıllı tahtaları onarıyor

Muş'taki Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin de desteğiyle, arızalanan akıllı tahtaların bakım ve onarımını yapıyor.

Öğretmen ve öğrenciler, 1,5 ay önce başladıkları çalışma kapsamında kentteki 30 okulun akıllı tahtalarının bakımını yaparak işler hale getirdi.

Okul müdürü Abbas Ataman, gazetecilere, bilişim teknolojileri, elektrik ve elektronik, tesisat ile kimya bölümlerinde öğrencilere eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencilere mesleki yeterlik kazandırılması noktasında çalışmaların devam ettiğini belirten Ataman, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından il genelindeki bütün okulların akıllı tahta bakım onarım çalışmalarının yapılması için görevlendirildik. Bu kapsamda ilimizdeki bütün akıllı tahtaların onarımı okulumuzun öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştiriliyor. Bununla öğretmen ve öğrencilerimize ek bir katkı sunuldu." diye konuştu.

Fatih Projesi kapsamındaki akıllı tahtaların bakım ve onarımlarını piyasa şartlarından daha uygun yaptıklarını dile getiren Ataman, akıllı tahtada sorun yaşayan okulların "PYS modülü" üzerinden oluşturdukları arıza kayıtlarını sistemden gördüklerini, daha sonra okullara giderek inceleme yaptıklarını anlattı.

Ataman, bazı tahtaların okullarda onarıldığını, parça değişimi ve diğer ağır bakımların da atölyelerinde yapıldığını kaydetti.

Bilişim Bölümü Alan Şefi Murat Yetişir ise akıllı tahtaların tamirlerini döner sermaye kapsamında gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu çalışmada en büyük pay öğrencilerimizindir. Aktif olarak akıllı tahta işinde çalışıyorlar. İki ekip görev yapıyor. Okulumuz piyasaya oranla yüzde 60-70 daha uygun fiyata onarımları yapıyor. Öğrencilerimiz derslerinin dışında akıllı tahta tamir işinde çalışarak harçlıklarını alıyor." dedi.

Bilişim bölümü 11. sınıf öğrencisi Veysel Özbey ise burada hem meslek öğrendiklerini hem de çalışarak gelir elde ettiklerini söyledi.