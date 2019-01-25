Son Dakika Haberleri: Muş'ta Metruk Binaların Yıkımına Başlandı

Muş'ta Metruk Binaların Yıkımına Başlandı

7 dakika önce

Muş'ta metruk durumdaki binaların yıkımına başlandı.

Muş'ta metruk durumdaki binaların yıkımına başlandı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, madde bağımlısı kişilerin yuvası haline gelen metruk binalar için çalışma başlattıklarını söyledi.

Bu yapıları sırasıyla iş makineleriyle yıktıklarını belirten Asya, "Hem insanların can güvenliği hem de madde bağımlısı çocukların yuvası haline gelen binaların yıkılmasını, can ve mal güvenliğimizin sağlanması noktasında önemli görmekteyiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:12 Kaynak: AA

Feyat Asya, Asya, Muş, Güncel
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