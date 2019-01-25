Muş'ta Metruk Binaların Yıkımına Başlandı

Muş'ta metruk durumdaki binaların yıkımına başlandı.

Muş'ta metruk durumdaki binaların yıkımına başlandı.



Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, madde bağımlısı kişilerin yuvası haline gelen metruk binalar için çalışma başlattıklarını söyledi.



Bu yapıları sırasıyla iş makineleriyle yıktıklarını belirten Asya, "Hem insanların can güvenliği hem de madde bağımlısı çocukların yuvası haline gelen binaların yıkılmasını, can ve mal güvenliğimizin sağlanması noktasında önemli görmekteyiz." dedi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Terminale Otobüsle Gönderilen Koliden El Bombası Çıktı

Muş'tan Bursa'ya Otobüsle Gönderilen Paketin İçinden El Bombası Çıktı

Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı

AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı, Seçim Çalışmaları Sırasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı