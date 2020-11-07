Muş'ta mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

Muş'ta mevsimin ilk karı yağdı

Muş'un yüksek kesimleri beyaza büründü

MUŞ - Muş'ta etkili olmaya başlayan yağışla birlikte yüksek kesimler beyaza büründü.

Muş'ta yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı. Bir haftayı aşkın süredir kentte etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Şehrin yüksek kesimlerine kar düşmesiyle birlikte, kentteki sıcaklık hissedilir derecede azaldı. Karla birlikte etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye düştüğü Üçevler grup köy yolu ve Çavuştepe'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.