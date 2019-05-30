Son Dakika Haberleri: Muş'ta mevsimlik tarım işçilerinin ramazan mesaisi
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Muş'ta mevsimlik tarım işçilerinin ramazan mesaisi

1 saat önce

MUŞ (AA ) - Muş'ta şeker pancarı tarlasında çalışan mevsimlik işçiler, geçimlerini sağlayabilmek için ramazan ayında sıcak havaya rağmen iftar vaktine kadar çapa yapıyor.

Muş'ta mevsimlik tarım işçilerinin ramazan mesaisi, System.String[]
MUŞ (AA ) - Muş'ta şeker pancarı tarlasında çalışan mevsimlik işçiler, geçimlerini sağlayabilmek için ramazan ayında sıcak havaya rağmen iftar vaktine kadar çapa yapıyor.
Bulanık ilçesinde yağışlar nedeniyle bir ay gecikmeli ekim yapan işçiler, sıcak havada iftar vaktine kadar çalışarak ailelerinin geçimini sağlıyor.
Tarla sahibi Anıl Okumuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl havaların sürekli yağışlı geçmesi nedeniyle ilk çapayı yeni yaptıklarını söyledi.
Bir an önce çapayı bitireceklerini ifade eden Okumuş, "Şu anda bahçede yaklaşık 20 işçi çalışıyoruz. Yazın daha sıcak bir hava olacak, ikinci, üçüncü çapamız var. Pancar şu anda yok. Daha ekilmeyen şeker pancarı var. Yağışlardan dolayı birçok yer ekilmemiş. Mağdur durumdayız." dedi.
Mevsimlik işçilerden Muhammed İkbal ise ramazan ayında tarlada çalışmanın çok zor olduğunu belirterek "Aileme yardım ediyorum. Pancar tarlasında günlük 65 lira yevmiye ile çalışıyorum. Bir yandan da okul masraflarımı tarlada çalışarak çıkarıyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:58 Kaynak: AA
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