Muş'ta mezarlıklar ziyaret edildi - Son Dakika

Mezarlıktan genel görüntüler
Vatandaşlar yakınlarını mezarı başinda kuan okudu, dua etti ve su döktü
Ercan yıldırımın konuşması
Şehit Yücel Kurtoğlu'nun babası Kemal Kurtoğlu'nun konuşması
Muş'ta mezarlıklar ziyaret edildi
MUŞ (AA ) - Muş'ta Kurban Bayramı dolayısıyla mezarlıklar ziyaret edildi.
Şehir Mezarlığına gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak yakınlarının mezarları başında dua etti.
Vatandaşlardan Kemal Kurtoğlu, her bayramda yakınlarının kabirlerini ziyaret ettiklerini, bu bayramda da bu geleneği sürdürdüklerini söyledi.
Ercan Yıldırım da mezarlık ziyaretlerinin bir gelenek haline geldiğini belirterek, hayatını kaybeden yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua ettiklerini ifade etti.