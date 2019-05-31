Muş'ta mezarlıklarda bayram öncesi temizlik yapıldı

Muş Belediyesi, vatandaşların bayramda daha temiz ve rahat bir şekilde mezarlıkları ziyaret etmeleri için şehir merkezindeki bütün mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.

Muş Belediyesi, vatandaşların bayramda daha temiz ve rahat bir şekilde mezarlıkları ziyaret etmeleri için şehir merkezindeki bütün mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı.



Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri, Taşo, Kale, Muratpaşa mezarlığı ve çevresinde temizlik çalışmalarına başladı. Konu le ilgili Muş Belediye Başkanı Feyat Asya gazeteciler yaptığı açıklamada, Ramazan ayı ve aynı zamanda baharla birlikte şehrin her tarafında ayrı bir çalışma sürecini başlattıklarını söyledi. Cadde ve sokak temizliğinden ziyade en önemlisi manevi alan olan mezarlıklarda temizlik çalışması başlattıklarını aktaran Başkan Asya, "Şehir mezarlığındaki bahar temizliği adeta sil baştan geçirmiş olduk. En sık ziyaret ettiğimiz yerlerin başında mezarlıklarımız geliyor. Onun için mezarlıklarımıza önem veriyoruz. İnşallah yaklaşan ramazan bayramıyla birlikte halkımızın çok rahat, çok daha güzel, çok daha temiz bir nezih ortamda mezarlık ziyaretlerini yapmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir. Bu anlamda özellikle şunu belirtmek istiyorum ki mezarlıklar her birimizin ortak alanımızdır, ortak değerlerimizdir. Büyüklerimizin ve insanların yattığı yerdir. Mezarlık ziyareti yaptığımız zaman elimizdeki pet şişeyi, ya da bir poşeti, ya da bir çöpü oraya atmak yerine halkımızdan ricamız çöp sepetlerine ve konteynerlere atmasıdır. Biraz daha hassas davranılmasını bekliyoruz. Çünkü mezarlıklar hassaslarımızdır" dedi. - MUŞ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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