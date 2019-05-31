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Muş'ta mezarlıklarda bayram temizliği

1 saat önce

Muş'ta Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı.

Muş'ta mezarlıklarda bayram temizliği, System.String[]
Muş'ta Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik yapıldı.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Taşo, Kele, Muratpaşa mezarlıklarında biriken çöpleri temizledi.
Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, baharla birlikte şehrin her tarafında ayrı bir çalışma başlattıklarını söyledi.
Manevi alanlarda temizlik operasyonu başlattıklarını ifade eden Asya, "En sık ziyaret ettiğimiz yerlerin başında mezarlıklarımız geliyor. Mezarlıklarımıza önem veriyoruz. Mezarlıklar her birimizin ortak alanı ve değeridir." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:35 Kaynak: AA
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