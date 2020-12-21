Muş'ta 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Muş'ta 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı

21.12.2020 09:03
Muş'ta 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı, System.String[]

Muş'ta eski şehir stadyumunun yer aldığı 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı.

Muş'ta eski şehir stadyumunun yer aldığı 50 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı.

Kentte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ihalesi yapılan ve TOKİ tarafından uygulanan Millet Bahçesi çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 7 ayda tamamlanan Millet Bahçesi, kısa bir süre sonra vatandaşların hizmetine açılacak. Vatandaşların rahat nefes alabilecekleri ve keyifli vakit geçirebilecekleri Millet Bahçesinde; kütüphane, kafeterya, çocuk oyun alanları, mescit, havuz ve yürüyüş parkurları bulunuyor.

Yapımı tamamlanan projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, burada bir nefes alma alanı, bir park alanı oluşturmak adına gayretle çalıştıklarını söyledi. Millet Bahçesinin park ve dinlenme alanının yanı sıra olası bir afet durumunda toplanma alanı olarak da kullanılabileceğini ifade eden Başkan Asya, "Sık aralıklarla talebimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Sağ olsunlar hemen talimatlandırmak üzere yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine millet kıraathanesi, mescit, yürüyüş parkuru, havuz, kamelya kuruldu. Bu alan şehrimize hem prestijli bir hava hem de halkımızın nefes alması noktasında büyük katkı sağlayacak. Lale Vadisi, Göletli Park, Ahmed-i Hani Parkı ve kaleden sonra dördüncü mekan olarak halkımızın hizmetine sunulmak üzere Millet Bahçemizde son rötuşlar yapılmaktadır. Pandemi nedeniyle işlerin rölantiye alınmasına rağmen bir sezon içerisinde buranın yapımı tamamlandı. Bu güzel tesisin yapımda emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve devlet büyüklerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Halkımızın en iyiye layık olduğunu bir kez daha beyan eder, bu minval üzerine çalışmalarımızı gayret ve samimiyetle sürdüreceğimizi ifade ediyorum" dedi. - MUŞ

Muş'ta 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı
Muş'ta 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı
Muş'ta 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı
Muş'ta 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı
Muş'ta 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı
Muş'ta 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı
Muş'ta 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı

Millet Bahçeleri, havuz, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş'ta 'Millet Bahçesi' çalışmaları tamamlandı - Son Dakika


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