Muş'ta Millet Bahçesi için çalışmalar başladı - Son Dakika

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte 53 bin metrekare alan üzerine inşa edilecek Millet Bahçesi çalışmalarına başlandığını söyledi.

Asya, yaptığı açıklamada, eski şehir stadyumu yerine yapılacak Millet Bahçesi için ilk kazmanın vurulduğunu kaydetti.

İçerisinde millet kıraathanesi, yürüyüş parkuru ve spor alanlarının bulunduğu bir mekan olacağını ifade eden Asya, şunları aktardı.

"İnsanların yürüyebileceği, nefes alabileceği bir mekan olacaktır. Şehrimizin en merkezi noktasındaki bu prestijli projenin uygulanmasında hem şahsıma hem şehrime hem de vatandaşlarıma verilmiş olan memnuniyetten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Asya, TİGEM arazisinde yeni şehir stadyumu ve spor kompleksleri için başlatılan inşaat çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.