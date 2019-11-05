Muş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Muş'un Bulanık ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:00 Kaynak: AA
Muş'un Bulanık ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki kavşakta Sidar Taş (19) yönetimindeki 49 D 7571 plakalı minibüs ile Enes Ekmekçi'nin (27) kullandığı 31 ABT 831 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Enes Ekmekçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Sidar Taş'ın tedavisi ise kaldırıldığı hastanede devam ediyor.
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