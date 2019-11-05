Son Dakika Haberleri: Muş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Muş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Muş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

8 saat önce

Muş'un Bulanık ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Muş'un Bulanık ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe girişindeki kavşakta Sidar Taş (19) yönetimindeki 49 D 7571 plakalı minibüs ile Enes Ekmekçi'nin (27) kullandığı 31 ABT 831 plakalı otomobil çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Enes Ekmekçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sidar Taş'ın tedavisi ise kaldırıldığı hastanede devam ediyor.

Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı Acı haberler peş peşe geldi! Erken doğan bebeğinin ölüm haberine kalbi dayanamadı Ünlü oyuncu Ebru Şahin, köy okullarında okuyan çocuklara bot ve mont gönderdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 04:42:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş'ta minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]