Muş'ta "Minikler Matematikle Oynuyor" projesi

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen "Minikler Matematikle Oynuyor" projesi kapsamında öğretmen ve öğretmen adayları, öğrencilerin matematiği sevdirecek materyaller hazırlıyor.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçirilen "Minikler Matematikle Oynuyor" projesi kapsamında öğretmen ve öğretmen adayları, öğrencilerin matematiği sevdirecek materyaller hazırlıyor.

Proje kapsamında 25 il ve 15 üniversiteden Muş'a gelen 52 öğretmen ve öğretmen adayı, verilen eğitimler kapsamında hazırladıkları materyallerle öğrencilerinin matematiğe olan ilgisini artırmaya çalışacak.

MŞÜ Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Proje yürütücüsü Abdulhamit Karademir, yaptığı açıklamada, "Minikler Matematikle Oynuyor" projesinin ikinci kez TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandığını söyledi.

Amaçlarının atölyelerde üretilen materyallerle, okul öncesi eğitim alan çocuklara matematiği sevdirmek olduğunu belirten Karademir, yaptıkları saha çalışmasında sınıflarda gördükleri materyal eksikliğini bu projeyle gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Bir hafta süren projeye katılan öğretmen ve öğretmen adaylarına uzmanlar tarafından erken çocukluk dönemi matematiğine ilişkin eğitimlerin verildiğini anlatan Karademir, şunları kaydetti:

"Eğitimlerin ardından atölyelerimizde öğrendikleri bilgileri uygulama olanağı yakalayan katılımcılar, kullandıkları her çeşit malzemelerle çocukların kullanımına yönelik materyaller geliştirdi. Projeden sonra burada yapılan materyalleri sınıflara yerleştirecekler. Bu materyallerle oynayan çocukların erken dönemlerde matematiğe yönelik tutum ve eğilimleri geliştirilecek ve bu eğitim düzeylerine de yansıyacak."

İzmir'den gelen Okul Öncesi Öğretmeni Fatma Ağaoğlu Pirim de projede sayesinde öğrendiği tüm bilgileri öğrencileriyle paylaşacağını belirtti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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