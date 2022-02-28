Muş'ta Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
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Muş'ta Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi

28.02.2022 17:06
Muş'ta Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi

Muş Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğünce, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Muş Belediyesi Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğünce, Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Porsor Ana Kadın Kültür ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programd Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi.

Programa katılan Belediye Başkanı Feyat Asya, vatandaşların istifade edebileceği mekanların sayısını artırmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Gençlerin bu merkezde meslek öğrenip aile ekonomisine katkı sağladığını kaydeden Asya, "Sizlerin talepleri doğrultusunda bu tesislerimizde kurslarımız ve etkinliklerimiz hep devam edecek. Bu tesisler sizlerin evidir. Sizler sahiplendikçe daha güzel işler ortaya çıkar. Bu vesile ile bir kez daha Miraç Kandilinizi tebrik eder, ailelerinizle birlikte mutlu, huzurlu günler geçirmenizi dilerim." ifadelerini kullandı.

Asya, daha sonra kadın kursiyerlerin hazırladıkları lokmaları katılımcılara dağıttı.

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Miraç Kandili, Asya, dua, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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