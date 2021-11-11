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Muş'ta mobil sağlık ekipleri "sarı" kategori için yoğun mesaide - Son Dakika

Muş'ta mobil sağlık ekipleri "sarı" kategori için yoğun mesaide

11.11.2021 11:49
Muş'ta mobil sağlık ekipleri

Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, en ücra köylere kadar giderek, ikinci doz aşılamada kentin sarı kategoriye geçmesi için mesai yapıyor.

Muş'ta İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, en ücra köylere kadar giderek, ikinci doz aşılamada kentin sarı kategoriye geçmesi için mesai yapıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "turuncu" kategoride bulunan ilde, zorlu arazi şartlarına rağmen köy köy gezen ekipler, kilometrelerce yol kat ederek aşı hizmeti ulaştırıyor.

Kentin birçok noktasında kurulan stantlarda görev yapanların dışında 69 personelden oluşan 29 ekip, günün ilk ışıklarıyla yola çıkarak belirledikleri köylere gidiyor.

Camilerin hoparlöründen vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulunan ekipler, aynı zamanda evleri de dolaşarak aşı konusunda ön yargıları olanları ikna etmeye çalışıyor.

Özverili çalışmalarıyla ikinci doz aşılama oranını yüzde 59,5'e yükselten ekipler, kısa sürede bu oranı yüzde 65'in üzerine çıkararak kentin sarı kategoriye geçmesini sağlamayı hedefliyor.

Bu kapsamda, merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Dumlusu köyüne giden sağlık personeli, Kovid-19'a yakalanmayan 95 yaşındaki Sadık Aykan ile 87 yaşındaki Raşit Yılmaz'ı evlerinde ziyaret ederek 3. doz aşılarını yaptı.

Diğer köylülerde de görüşerek aşı yaptırmaları çağrısında bulunan görevliler, birçok kişiyi de ikna ederek aşı olmalarını sağladı.

"Amacımız yüzde 75'in üzerine çıkmak"

Mobil aşı ekibi sorumlusu Sabahat Moralılar Cansever, AA muhabirine, salgının kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklık için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Aşı hizmetini vatandaşın ayağına götürdüklerini, bu kapsamda Dumlusu'da aşı çalışması yaptıklarını anlatan Cansever, şöyle konuştu:

"Çok zor ve meşakkatli bir iş, bir o kadar da keyifli. İnsanların evlerine girip yüreklerine dokunmak gerçekten çok güzel. Erken saatlerde yola çıkıyoruz ve geç vakitlere kadar çalışıyoruz. Gün bizim için çok uzun. Hastalığın ortadan kalkması için bu gayretin gösterilmesi şart. Bu hastalığı yenmek için aşılama çalışmalarına devam edeceğiz. Şu an turuncu kategorideyiz, sarı ve mavi kategoriye geçmek için elimizden geleni yapacağız. Sağlık Müdürlüğü olarak kırsalda bu hizmeti vermeye devam edeceğiz. 95 yaşındaki bir amcamızı aşıladık, kendisiyle sohbet ettik. İkinci doz aşı oranımız yüzde 60'a yaklaştı. Amacımız yüzde 75'in üzerine çıkmak."

Köyde yaşayan 11 çocuk babası Sadık Aykan da sağlık ekiplerinin 3. doz aşısını yaptığını belirtti.

Ekiplere teşekkür eden Aykan, "Ekipler kapıma kadar geldi. Allah onlardan razı olsun. Devletimizden çok razıyım. Bu yaşıma kadar böyle hizmet görmedim. Kapı kapı gezip bize aşı hizmetini getiriyorlar. Herkes aşısını olsun." dedi.

Raşit Yılmaz ise "Allah devletimizden razı olsun, 3. kez aşımı oldum. 87 yaşındayım ve herkesin aşı olmasını istiyorum. Aşı kapımıza kadar geliyor. Devletimiz bize bu hizmeti sunuyorsa neden aşımızı olmuyoruz? Bu aşının vatandaşına zararı varsa devlet ne diye yaptırsın?" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, COVIRAN Bereket, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş'ta mobil sağlık ekipleri 'sarı' kategori için yoğun mesaide - Son Dakika


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