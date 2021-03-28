Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi - Son Dakika

Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi

28.03.2021 10:28

Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimiMUŞ'ta, merkez ve merkeze bağlı köylerin muhtarları, açılan Temel Bilgisayar Kullanım Kursu'nda kendilerini geliştiriyor.

Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi

MUŞ'ta, merkez ve merkeze bağlı köylerin muhtarları, açılan Temel Bilgisayar Kullanım Kursu'nda kendilerini geliştiriyor. Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü iş birliğinde başlatılan kurs ile muhtarlar, bilgisayar kullanımını öğreniyor.

Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen Temel Bilgisayar Kullanım Kursu ile muhtarlar, kendilerini geliştiriyor. Yaklaşık 150 muhtarın eğitim göreceği 163 saatlik kurs, 15'er kişilik gruplardan oluşturularak, hafta içi her gün 6 saatlik eğitimle 45 gün boyunca devam edecek. Muhtarlar, burada aldıkları eğitimle halkın ihtiyacı olan dilekçe, resmi evrak ve e-devlet üzerindeki işlemlere yardımcı olacak. Özellikle pandemi sürecinde resmi kurumlarda oluşan yoğunluğun düşürülmesi hedeflenen çalışmayla, bu kurumlara gidilmesini azaltıp, koronavirüsün yayılmasının da engellenmesine çalışılacak.

'TEMEL İHTİYAÇLARI İÇİN BİLGİSAYAR KULLANIMINI ÖĞRENECEKLER'

Muhtarların eğitimden geçirildiği kurs hakkında bilgi veren Temel Bilgisayar Kullanım Kursu Usta Öğreticisi Ali Durna, "Kursumuza 15 muhtarımızla başladık. İlimizdeki yaklaşık 150 muhtarın tamamını yavaş yavaş pandemi nedeniyle 15'er kişilik gruplar halinde almaya başladık. Bu kursta muhtarlar temel ihtiyaçlarını görebilecek şekilde; bilgisayarın temel kullanımı, internette arama yapma, internetten dosya indirme ve dosya paylaşma, duyurular, destekler gibi bunları takip edebilecekleri sitelerin tanıtımı, gösterimi, takibi gibi konular hakkında bilgilendiriliyor. Bunun dışında dilekçelerini, tutanaklarını yazabilecekleri programları, temel bilgisayar kullanımı programlarını göstereceğiz. Kursumuz toplamda beş hafta sürüyor. 163 saatlik bir kurs, hafta içi her gün sabah ile öğle arasında sürüyor" diye konuştu.

'HALKIMIZI KUYRUKLARDA BEKLETMEYELİM İSTİYORUZ'

Kurstaki eğitimler sonucunda halka daha güzel hizmet sunabileceklerini söyleyen Kale Mahallesi Muhtarı Murat Aydın, "Özellikle zamanımız ve çağımız, bilgisayara ile internet çağı oldu. Muhtarlar konusunda bizlere çok iş düşüyor. Dilekçe olsun, resmi yazışmalar olsun, ikametgah olsun, nüfus kayıt örneği olsun, bunların hepsi e-devlet üzerinden bilgisayardan çıkıyor. Bizler de istiyoruz ki vatandaşımızı dilekçe kuyruklarında bekletmeyelim, direk muhtarlıkta imkanlar dahilinde halkımıza yardımcı olalım" diye konuştu.

Bilgisayar kullanımında yetersiz olduklarını belirterek, kurs sayesinde kendilerini geliştirme fırsatı elde ettiklerini anlatan Ziyaret Köyü Muhtarı Hüseyin Sevinç de, köylünün merkeze gelip kurumlarda, dilekçe sıralarında beklememesi adına bilgisayar eğitimden geçtiklerini söyledi. Her şeyin halkın faydası için olduğunu anlatan Sevinç, muhtarlar olarak bilgisayarı ne kadar iyi kullanırlarsa o kadar mahallelinin işini kolaylaştırabileceklerini ifade etti.

Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi
Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi
Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi
Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi
Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi
Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi
Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi, Bilgisayar, E Devlet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta muhtarlara bilgisayar eğitimi - Son Dakika


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