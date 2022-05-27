Nefes borusuna şeker takılan 12 yaşındaki çocuğu öğretmeni kurtardı

Muş'ta bir ilkokulda boğazına şeker takılan öğrenciyi, okulun müdür yardımcısının Heimlich manevrası uygulayarak kurtardığı anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kültür Mahallesi'ndeki Vali Adil Yazar İlkokulu'nda 4. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Yusuf Berat'ın beslenme sırasında yediği şeker, nefes borusuna takıldı.

Nefes almakta zorluk çeken Berat'ın yere yığıldığını gören sınıf arkadaşı, durumu Müdür Yardımcısı Gökhan Yılmaz'a bildirdi.

Öğrencisinin yanına gelen Yılmaz, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin boğazındaki şekerin dışarı çıkmasını sağladı. Yılmaz'ın çocuğa müdahale anı okulun güvenlik kamerasına da yansıdı.

Müdür Yardımcısı Yılmaz, yaptığı açıklamada, öğrencinin sağlığının iyi olduğunu ve durumu ailesine bildirdiklerini belirterek, aldıkları ilk yardım eğitiminin faydasını gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.