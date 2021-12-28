MUŞ'TA NEHİR, DERE VE GÖLETLERİN YÜZEYİ BUZLA KAPLANDI - Son Dakika

MUŞ'ta hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesi sebebiyle nehir, dere ve göletlerin yüzeyi buzla kaplandı. Buz tutan göletler, çocuklar için oyun alanına dönüştü.

Muş'ta kar yağışının etkisini kaybetmesiyle, soğuk hava etkili oldu. Özellikle gece hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü kentte, Karasu Nehri'nin büyük bir bölümü ile birçok gölet ve derelerin yüzeyi buzla kaplandı. Yüzeyleri buz tutan göletler çocukların oyun alanı oldu. Buzla kaplı gölet üzerine çıkan çocuklar ise ellerindeki malzemelerle kayak yapmya çalıştı. Ev ve iş yerlerinin çatılarında bir metreyi aşkın buz sarkıtları oluşurken, naylon ve battaniyelerle araçlarını geceden saran vatandaşlar, dondurucu soğuğa karşı önlem almaya çalıştı.

YIRTICI HAYVANLAR YİYECEK BULMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR

Ağaçların kırağı tuttuğu soğuk havada kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kar üzerinde yiyecek bulmakta zorluk çeken yırtıcı hayvanlarda, kameraya yansıdı. Büyük bir bölümü buzla kaplanan Karasu Nehri çevresinde bir yırtıcı kuşun yiyecek aradığı anlar, ortaya eşsiz bir manzaraya koydu.