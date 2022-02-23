Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor

23.02.2022 12:51
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından dün gece başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından dün gece başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Muş- Bingöl karayolu istikametindeki Karasu Nehri'nde meydana gelmişti. Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan, Karasu Nehri Köprüsü üzerinden suya düşmüş ve 5,5 saatlik arama çalışmasından sonuç alınamamıştı. Sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatan ekipler, Yağmur'u nehirde aramayı sürdürüyor.

Polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı aramaya Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar ve Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği de destek veriyor. Yağmur'un suya düştüğü haberini alan sınıf arkadaşları da bölgeye gelerek nehir kenarında bekleyişlerini sürdürüyor.

"Yüzü sürekli gülüyordu"

Arkadaşı Yağmur için bölgeye geldiğini anlatan sınıf arkadaşı İbrahim Güler, "iki yıllık sevdiğimiz bir sınıf arkadaşımızdı. Ne olduğunu bizde anlamadık. Sabah haber geldi ve sınıftaki kız arkadaşlarımız ağlamaya başladı. Sonra bizde durumu öğrendik. Sınıfça sevilen bir arkadaşımızdı. Yüzü sürekli gülüyordu. Hiçbir zaman bir sıkıntısını görmedik. Herkesle arası iyi bir insandı. Duyduğumuzda biz de şaşırdık. Kız arkadaşlarımızı ailesinin evine bıraktık. Buraya geldik ve arkadaşlarımızla buradaki görevli ağabeylere yardım edilecek bir iş varsa onları yapalım dedik" diye konuştu.

Yağmur için arama çalışmaları sürdürülüyor. - MUŞ

Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor
Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor

YORUMLAR
500
Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor 17 YAŞINDAKİ YAĞMUR, KARASU NEHRİ'NDE ARANIYOR 17 YAŞINDAKİ YAĞMUR, KARASU NEHRİ'NDE ARANIYOR

Karasu Nehri, Bingöl, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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