Muş'ta nehre düşen genç kızı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen Yağmur Özkan için ekipler tarafından dün gece başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında Muş- Bingöl karayolu istikametindeki Karasu Nehri'nde meydana gelmişti. Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan, Karasu Nehri Köprüsü üzerinden suya düşmüş ve 5,5 saatlik arama çalışmasından sonuç alınamamıştı. Sabah saatlerinde yeniden arama çalışması başlatan ekipler, Yağmur'u nehirde aramayı sürdürüyor.

Polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin de katıldığı aramaya Bitlis İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar ve Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Birliği de destek veriyor. Yağmur'un suya düştüğü haberini alan sınıf arkadaşları da bölgeye gelerek nehir kenarında bekleyişlerini sürdürüyor.

"Yüzü sürekli gülüyordu"

Arkadaşı Yağmur için bölgeye geldiğini anlatan sınıf arkadaşı İbrahim Güler, "iki yıllık sevdiğimiz bir sınıf arkadaşımızdı. Ne olduğunu bizde anlamadık. Sabah haber geldi ve sınıftaki kız arkadaşlarımız ağlamaya başladı. Sonra bizde durumu öğrendik. Sınıfça sevilen bir arkadaşımızdı. Yüzü sürekli gülüyordu. Hiçbir zaman bir sıkıntısını görmedik. Herkesle arası iyi bir insandı. Duyduğumuzda biz de şaşırdık. Kız arkadaşlarımızı ailesinin evine bıraktık. Buraya geldik ve arkadaşlarımızla buradaki görevli ağabeylere yardım edilecek bir iş varsa onları yapalım dedik" diye konuştu.

Yağmur için arama çalışmaları sürdürülüyor. - MUŞ