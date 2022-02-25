Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor

25.02.2022 12:32
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor

Muş'ta 4 gün önce Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ederken, genç kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Muş'ta 4 gün önce Karasu Nehri'ne düşen 17 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ederken, genç kızın güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 22 Şubat günü akşam saat 21.30 sıralarında Muş- Bingöl karayolu üzerindeki Karasu Nehri'nde meydana geldi. Muş İMKB Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Yağmur Özkan düştüğü nehirde akıntıya kapılarak kaybolmuştu. 4 gündür sürdürülen arama çalışmaları henüz sonuç vermezken, polis, UMKE, AFAD, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarına Bitlis, Elazığ, Adıyaman ve Van Emniyet Müdürlüğünde görevli 23 "kurbağa adam", Muş ve Van'daki AFAD arama kurtarma ekipleri de destek veriyor. Kıyıdan, su yüzeyi ve su altından 9 kilometrelik bölgede üç botla arama çalışması yapan 23 dalgıç, çok sayıda polis ve AFAD ekibi Yağmur'a henüz ulaşamadı. Acılı baba Necmettin Özkan'ın nehir kenarındaki bekleyişi devam ederken, arama çalışmaları 62 saati bulan Yağmur için çalışmalar sürdürülüyor.

Yağmur'un son görüntüleri ortaya çıktı

Öte yandan, Yağmur'un Muş-Bingöl karayolunda yalnız başına Karasu Nehri'ne doğru yürüdüğü son görüntüleri bir iş yerine ait güvenlik kamerasına takıldı. - MUŞ

Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor

YORUMLAR
500
NEHRE DÜŞEN YAĞMUR İÇİN 9 KİLOMETRELİK ALAN TARANACAK NEHRE DÜŞEN YAĞMUR İÇİN 9 KİLOMETRELİK ALAN TARANACAK Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen kız çocuğu için arama çalışması devam ediyor Muş'ta Karasu Nehri'ne düşen kız çocuğu için arama çalışması devam ediyor

Karasu Nehri, Bingöl, Polis, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
12:18 Ağır sıklet boks şampiyonu Kliçko kardeşler Ukrayna'ya destek verdi
12:16 Yaptırımlar bir bir ilan ediliyor ama Rusya Merkez Bankası'nın rezervleri ülkeye 5 yıl yetecek kadar fazla: 600 milyar dolar
12:13 Savaş Çernobil'e uzandı! Ukrayna "aşırı radyasyon" uyarısı yaptı, Rusya "her şey kontrol altında" dedi
12:11 Antalyaspor'un Rus oyuncusu Kudryashov'dan Putin'e "Savaşı Durdur" paylaşımı
12:09 Savaşın ikinci günü! Rusya imha bilançosu açıkladı: Çernobil kontrol altında, 150 Ukrayna askeri teslim oldu!
12:04 Çeçenler Ukrayna ile savaşa namaz kılarak gitti
11:59 Müstakbel eşi eski arkadaşıyla evliydi! Aycan Varış: Boşanmış biriyle beraberim, yuva yıkmadım
11:57 Şaka yaptığı arkadaşı yumruk attı, yaşam mücadelesi veriyor
11:47 25 Şubat 2022 Cuma günü Dolar/TL 14,06 seviyelerinde işlem görüyor
11:47 Mesut Özil'in serveti dudak uçuklattı! Her sektörde yatırımı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 12:42:06. #1.12#
SON DAKİKA: Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmaları 62. saatinde devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement