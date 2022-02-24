Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2) - Son Dakika
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Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

24.02.2022 17:29
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

YAĞMUR BUGÜN DE BULUNAMADIMuş'ta, köprüden Karasu Nehri'ne düşerek kaybolan lise öğrencisi Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları, 3'üncü günde de bir ize rastlanılamadan sona erdi.

YAĞMUR BUGÜN DE BULUNAMADI

Muş'ta, köprüden Karasu Nehri'ne düşerek kaybolan lise öğrencisi Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları, 3'üncü günde de bir ize rastlanılamadan sona erdi. Nehirde 23 'kurbağa adam' ile Muş ve Van'dan AFAD arama- kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri ile arama çalışması yürütüldü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları, yarın sabah devam edilmek üzere bitirildi.


Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)
Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)
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MUŞ'TA NEHRE DÜŞEN YAĞMUR'U ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3'ÜNCÜ GÜN MUŞ'TA NEHRE DÜŞEN YAĞMUR'U ARAMA ÇALIŞMALARINDA 3'ÜNCÜ GÜN Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor Karasu Nehri'ne düşen lise öğrencisini arama çalışması devam ediyor

Karasu Nehri, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2) - Son Dakika
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