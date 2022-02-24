YAĞMUR BUGÜN DE BULUNAMADI
Muş'ta, köprüden Karasu Nehri'ne düşerek kaybolan lise öğrencisi Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları, 3'üncü günde de bir ize rastlanılamadan sona erdi. Nehirde 23 'kurbağa adam' ile Muş ve Van'dan AFAD arama- kurtarma, UMKE ve itfaiye ekipleri ile arama çalışması yürütüldü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Yağmur Özkan'ı arama çalışmaları, yarın sabah devam edilmek üzere bitirildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Muş'ta nehre düşen Yağmur'u arama çalışmalarında 3'üncü gün (2) - Son Dakika