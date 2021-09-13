Saatlerdir aranıyordu, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Saatlerdir aranıyordu, Murat Nehri'ne giren gencin cansız bedenine ulaşıldı

Kurbağa adamlar suda kaybolan gencin cansız bedenine zorlu çalışmayla ulaştı

MUŞ - Muş'ta 2 arkadaşıyla Murat nehrine giren 21 yaşındaki Polat Karadağ isimli genç suda boğuldu.

Olay, saat 15.30 sıralarında Muş- Varto kara yolunun 21. kilometresindeki Şenova köyü yakınından geçen Murat nehrinde meydana geldi. İki arkadaşıyla suya giren Polat Karadağ, bir süre sonra gözden kayboldu. Sudan çıkan arkadaşlarının jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri güvenlik önlemi alırken, AFAD ise nehirde botla arama başlattı. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, bölgede incelemelerde bulunarak suda kaybolan gencin ailesine tesellide bulundu.

AFAD ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik arama çalışması sonuç vermeyince Van Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğinde görevli Kurbağa Adamlardan yardım istendi.

Polis dalgıçlar yaklaşık 1,5 saatlik arama sonucunda Karadağ'ın cansız bedenine güçlükle ulaştı. Sudan çıkarılan gencin cesedini gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Ambulansa alınan Karadağ'ın cenazesi otopsi için Muş Devlet Hastanesine götürüldü.

Olayın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurbağa adamlardan polis memur Mehmet Sarı "bugün Muş AFAD tarafından tarafımıza saat 16.30 sıralarında bir şahsın suda kaybolduğu şeklinde ihbar geldi. Bizde hemen hazırlıklarımızı yapıp ivedi bir şekilde geldik. Önce düştüğü yerde bir arama yaptık yalnız akıntının çok olduğunu gördük. Bunun üzerine akıntı yönünde aramamıza devam ettik ve yaklaşık şahıs düştüğü yerden 250 metre aşağıda, 4 metre suyun içinde, yüzü kuyulu vaziyette dalgıç arkadaşlarımız tarafından çıkarılmıştır. Zorlu bir çalışma oldu. Akıntılı, su soğuk ve karanlığında etkisi çok büyüktü ama yine de şükürler olsun ki kaybolan vatandaşımızı bulduk ve ailesine teslim ettik." dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.