MUŞ'TA NÖBET TUTAN AİLE SAYISI 21'E ÇIKTI - Son Dakika

MUŞ'ta çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı gerekçesiyle HDP il başkanlığı binası önünde eylem yapan aile sayısı 21'e çıktı. 7 yıl önce kaçırılan kızları Rozerin için eşi Kevser ile birlikte eyleme katılan Ali Uyğaç çifti, Kızım dön gel, devletine teslim ol diye çağrı yaptı.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, HDP il başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdürdü. 33'üncü haftada Uyğaç çiftinin katılımı ile nöbet tutan aile sayısı 21'e yükseldi.

Bulanık ilçesinde 2014 yılında kızları Rozerin'in kaçırıldığını söyleyen Kevser-Ali Uyğaç çifti, ailelerin bekleyişini sürdürdüğü çadırda gözyaşı döktü. Dağda çobanlık yaptığı sırada kızının kaybolduğunu söyleyen Ali Uyğaç Kızımı bir türlü bulamadım, 7 yıl oldu. 10 yaşında kandırıp, götürmüşler. Kızımı getirsinler. Kızım dön gel, devletine teslim ol dedi.

'ANNELER YETER AĞLADI'

Yağmur, kar nöbete devam ettiklerini söyleyen Ayten Koçhan da oğlu Ersin'in evine dönmesini beklediğini söyledi. Koçhan Bir ailenin daha katılımıyla 21 aile olduk. Çocuklarımıza sesleniyoruz, gelin teslim olun. Kar demeden, kış demeden buradayız. Çocuklarımız teslim olana kadar burada bekleyeceğiz. Annelerin yeter ağladığı diye konuştu.