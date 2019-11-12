Muş'ta öğrenciler, 57 metrelik güvenlik duvarını resimlerle süsledi

Muş'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, 57 metrelik güvenlik duvarını, şehit ve gazi polislerin yanı sıra polis, Türk bayrağı, zırhlı araçlar ve helikopter resimleriyle süsledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ve okul yönetiminin desteğiyle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne götürülen 35 öğrenci, sosyal sorumluluk projesi kapsamında şubenin güvenlik duvarında yağlı boya resim çalışması yaptı.

Duvara makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de aralarında bulunduğu şehit polisler, gaziler ile Türk bayrağı ve polislerin kullandığı zırhlı araçların resimlerini çizen öğrenciler, yaptıkları çalışmayla, ülkenin güvenliği için fedakarca görev yapan polislerin yanında olduklarını ortaya koydu.

Okulun resim öğretmeni Tuba Armağan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 35 öğrencinin 57 metrelik güvenlik duvarına 15 figür çizdiğini söyledi.

Şehit polislerin resimlerini duvara yansıtarak ölümsüzleştirdiklerini anlatan Armağan, şöyle konuştu:

"Bu çalışmadaki amacımız emniyet personeli ile öğrenciler arasında bir bağ kurmak ve manevi duyguları ön plana çıkarmaktı. Çocuklarımız bu çalışmayla şehit olmuş ve görevdeki polislerimizi güvenlik duvarında yaşatmaya çalışıyor. Soğuk havada çalışmalarına, üşümelerine rağmen yaptıkları çalışmadan zevk alıyorlar. Bunu görüyoruz. Ortaya bir şey çıkarıyorlar. Önemli olan nokta bu."

Okulun 11. sınıf öğrencisi Gülsüm Güngör ise projeye katkı sağlamak için soğuk havada ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Şehitlerin ve polis memurlarının resimlerini duvara çizdiklerini anlatan Güngör, bunu yaparak kendilerini geliştirme imkanı bulduklarını dile getirdi.

Melisa Nur Piçak da Emniyet Müdürlüğünün önerdiği figürleri yaptıklarını ifade ederek, "Aslında sanatımızı polislerle icra ediyoruz. Hava çok soğuk ama yüreğimiz sıcak. Onlar soğuk havada bizim için nöbet tutarken biz de onlara bu katkıyı sunuyoruz." dedi.