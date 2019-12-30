Muş'ta öğrenciler, çocuklara kuklalarla masalları sevdirecek - Son Dakika

MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, çocukları tablet ve bilgisayar bağımlılığından uzaklaştırmak ve masalları sevdirebilmek amacıyla özellikle atık malzemelerden tasarladıkları kuklalar yaptı.

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri, sanal dünya, tablet ve bilgisayar bağımlılığından çocukları uzaklaştırmak, masal dünyasıyla buluşturmak adına bir proje geliştirdi. Proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş masal karakterleri ile çocukları buluşturmak isteğiyle aylardır çalışma yürüten öğrenciler; Pamuk Prenses, Kırmızı Başlıklı Kız, Hansel ve Gretel, Keloğlan, Külkedisi, Rapunzel ve Alaaddin'in Lambasına kadar birçok masal karakterinin kuklasını yaptı. Çocuk masallarını tekrardan yaşatmak için atık malzemelerden ipli kuklalar hazırlayan öğrenciler, kendi oluşturdukları veya masallardan uyarladıkları senaryoları, ipli kuklalarla çocuklara oynatacakları günü sabırsızlıkla bekliyorlar.

Okul öncesi çocukları teknoloji bağımlılığından kurtarmak için proje geliştirdiklerini söyleyen Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erdinç Öcal, "Okul öncesi çocukların teknoloji bağımlılığına, sanal dünya, tablet ve bilgisayar bağımlılığına nasıl çözüm bulabiliriz diye düşündük. Bunun için çocuk masallarını, onlara tekrardan yaşatmamız gerektiğine karar verdik. Bunun içinde masalları kuklalarla hayata geçirmek istedik. Öğrencilerimiz öncelikle kendi kuklalarını yaptılar, masallardaki karakterlerin kuklalarını yaptılar. Bu kuklalarla öğrencilerimiz senaryolarını oluşturup, masallardan uyarladıkları senaryoları iple kuklalarla çocuklara oynatacaklar. Böylece masalları farklı bir teknikle, tekrar çocukların gündemi haline getirmeye çalışacağız. 12 hafta boyunca çalıştık, kuklalarımız hazır. Artık canlandırma için gün sayıyoruz" diye konuştu.

Kukla yapımının zor ve sabır gerektiren bir iş olduğunu aktaran 3'üncü sınıf öğrencisi Hacera Emcür, "Bu kuklayı daha önce ben hiçbir yerde görmedim. Burada ilk defa yaptık. İyi ki de yaptık, çok şey de öğrendik. Zor bir iş, sabır gerektiren bir iş ama sonucunda da güzel şeyler elde ettik. Bence herkesin yapması gereken bir şey, çünkü çocuklara bu şekilde masal kahramanları öğretebiliyoruz" dedi.

Amaçlarının çocuklara kuklalar aracılığıyla masalları sevdirmek olduğunu belirten Merve Yılmaz ise şunları söyledi:

"Biz yaklaşık 12 haftadır kuklalar üzerinde çalışıyoruz. Amacımız çocuklara kuklalar aracılığıyla masalları sevdirmek. Bu kuklaların bütün malzemeleri, genellikle atık malzemelerden oluşmaktadır. Kafa kısmında peçeteleri kullandık, elbise kısmında ise terzilerin atık olarak kullandıkları elbise parçalarını kullandık. Tahta kısmında ise marangozların atık parçalarını kullandık."