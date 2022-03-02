Muş'ta öğrenciler terör konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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Muş'ta öğrenciler terör konusunda bilgilendirildi

02.03.2022 10:13
Muş'ta öğrenciler terör konusunda bilgilendirildi

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ekipleri, öğrencileri terör konusunda bilgilendirdi.

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) ekipleri, öğrencileri terör konusunda bilgilendirdi.

Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Okul Müdürü Remzi Sayılgan, Terörle Şube Müdürlüğü tarafından okulda gerçekleştiren seminerin büyük önem taşıdığını söyledi.

Sınavlarda başarı gösteren öğrencilerin okullarına yerleştiğini belirten Sayılgan, şunları kaydetti:

"Bu açıdan gelecekte üniversiteye gidip iyi bir fakülteyi bitirdikten sonra ülkede idareci, yönetici olmaya, kanun koymayı, kurallara uymayı, bununla ilgili proje geliştirmeyi ve terör olaylarını en aza indirmenin çözüm yolları arayacak olan öğrencilersiniz. Bu yüzden bu konferans sizin için çok önemli dedi.

Kendilerine faydalı bir seminerin verildiğini ifade eden öğrencilerden Reyhan Betül Işık ise "Terörle mücadele konusunda bilmediğimiz birçok bilgi aldık. Sinevizyon gösterileriyle bunu desteklediler. Özellikle çocukları kaçırılan anneleri izledik ve çok duygulandık." dedi.

BÖF Büro Amirliğince, toplumsal bilinci arttırmak, terör örgütlerinin propagandalarını etkisiz kılmak, terör örgütlerine katılımı engellemek, örnek alınması gereken hususları mesaj olarak sunmak, gençlerin aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla il merkezinde yaklaşık 3 bin lise öğrencisine konferans verildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Terör, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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