Öğrencilere "taşımalı EBA" hizmeti - Son Dakika

Öğrencilere "taşımalı EBA" hizmeti

Muş'un Hasköy ilçesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) derslerine katılma imkanı olmayan öğrenciler, evlerinden alınarak oluşturulan EBA Destek Noktaları'na taşınıyor.

Muş'un Hasköy ilçesinde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) derslerine katılma imkanı olmayan öğrenciler, evlerinden alınarak oluşturulan EBA Destek Noktaları'na taşınıyor.

İlçe merkezi ile 3 köydeki 7 okulda, öğrenciler için kurulan EBA Destek Noktalarında eğitim öğretim faaliyetlerine başlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet Bozyel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle çocukların okullarından ve öğretmenlerinden uzak kaldığını anlattı.

Salgın sürecinde okullara gidemeyen ve internet imkanı olmayan öğrenciler için okullarda kurdukları EBA Destek noktalarında 80 öğretmenle eğitim öğretim faaliyetlerine başladıklarını belirten Bozyel, şöyle konuştu:

"Evinde anne, babasının cep telefonu olmayan, televizyon ve internet erişiminden yoksun olan öğrencilerimiz, kendileri için oluşturduğumuz EBA sınıfına taşımalı olarak getiriliyor. Burada canlı olarak öğretmenlerimizin denetiminde kurulan bilgisayarlardan faydalanıp, derslerini takip edebilme imkanı buluyorlar. Bu sayede eğitim ve öğretimi çocuklarımızın ayağına getirmiş olduk. İnşallah bu salgın kısa sürede ülkemizi ve tüm dünyayı terk eder ve normal eğitim ve öğretime geçmiş oluruz."

EBA destek noktalarından yaklaşık 4 bin öğrencinin faydalanmasını hedeflediklerini aktaran Bozyel, köylerde kurulan EBA destek noktalarıyla erişim imkanı olmayan köylerdeki öğrencilere taşımalı eğitim imkanı sunduklarını dile getirdi.

Öğrencileri üç köyde kurulan EBA destek noktalarına getirip, derslerini aldıktan sonra geri götüreceklerini anlatan Bozyel, "Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Eğitimlerinden geri kalmamaları için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Taşımalı uygulama sayesinde çocuklarımız eğitim ve öğretime devam etmiş olacaklar. EBA Destek noktalarının kurulmasına katkısı olan Sayın Bakanımıza, Valimize ve Kaymakamımıza teşekkür ederiz." dedi.

-Siirt

Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Mehmetçik İlkokulunda tüm öğrencileri temsilen 1. sınıfta okuyan bir öğrenciye "okula hoş geldiniz" çiçeği verdi.

Tüm okulların günler öncesi eğitime hazır hale getirildiğini ifade eden Edip, şöyle konuştu:

"Uzun bir aradan sonra bugün itibarıyla yüz yüze eğitim başladı. Öğrencilerimiz 6 aydır okullardan uzak kaldı. Bugün itibarıyla ana sınıf ve 1. sınıf öğrencilerini kabul ettik. Çocuklar bir gün gelecek. Önümüzdeki hafta ise 2'şer gün okullara alacağız. Maskelerini de biz okullarda veriyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda diğer öğrencilerimizi de okullarımıza kabul edeceğiz."

Mehmetçik İlkokulu Müdürü Mustafa Özkoyuncu da okulda tüm tedbirlerin alındığını, sınıfların dezenfekte edildiğini, lavabo ve koridorların da her gün görevliler tarafından temizlenerek yüz yüze eğitime hazır hale getirildiğini söyledi.

Öğrencilerden Zeynep Olgun, okulu ve arkadaşlarıyla buluştuğu için heyecanlı olduğunu belirterek okulda ilk gününün mutlu geçtiğini dile getirdi.

Öğrencilere taşımalı EBA hizmeti

Eğitim Bilişim Ağı, Hasköy, Atama, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öğrencilere 'taşımalı EBA' hizmeti - Son Dakika

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