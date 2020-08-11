Muş'ta öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti - Son Dakika

Muş'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler için ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Muş Belediyesi tarafından Porsor Ana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezinde verilen hizmette öğrencilere aldıkları puanlarla yerleşebilecekleri üniversite ve bölümler hakkında bilgiler aktarılıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, danışmanlık hizmetinin 14 Ağustos'a kadar devam edeceğini belirtti.

Öğrencilerin üniversite tercihleri için danışmanlık ofisine gelmelerini isteyen Asya, "Şimdi tercih zamanı. Bu süreçte heyecanınızı paylaşmak, sizlere destek olmak adına ücretsiz tercih danışmanlığı ofisimizi kurduk. Gelin birlikte doğru tercih yapalım." dedi.