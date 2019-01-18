Son Dakika Haberleri: Muş'ta Öğrencilerin Karne Sevinci

Muş'ta Öğrencilerin Karne Sevinci

42 dakika önce

Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Muş'ta Öğrencilerin Karne Sevinci, System.String[]
Muş'un Bulanık ve Malazgirt ilçelerinde karnelerini alan öğrenciler yarıyıl tatiline girdi.

Bulanık Türk Telekom ve İlk ve Ortaokulu ile Vali Selahattin Yatılı Bölge Ortaokulunda karne dağıtım töreni düzenlendi.

Törende Kaymakam Hacı Arslan Uzan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Ergen, öğrencilere ikinci dönemde daha çok çalışmaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

Kaymakam Uzan, öğrencilerin yarıyıl tatilini iyi değerlendirmelerini isteyerek, şöyle konuştu:

"Başarının elde edilmesi için çok çalışmanız gerekiyor. Sevgili çocuklar; kendinize güvenin, azminizi hiçbir zaman yitirmeyin. İleriye dönük kendiniz için belirlediğiniz hedeflerin peşinden koşun. Bizler sizlere koşulsuz güveniyor ve inanıyoruz. Bu yüzden sizleri ileride devletimizin üst kademelerinde görmek istiyoruz. Dinlenmiş, stresini atmış bir şekilde ikinci döneme başlamış olmanız gerekir. Tatilde tamamen kendinizi derslerden koparmayın. Arada bir çalışmanızda, okumanızda yarar var."

Malazgirt ilçesinde 13 bin 810 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Alpaslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'de karnelerini alan öğrenciler, şehit Ömer Halisdemir'in fotoğraflarının bulunduğu köşede fotoğraf çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Türk Telekom, Malazgirt, Bulanık, Muş, Güncel
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